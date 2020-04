Parier au football : nos deux conseils importants !

Pour réussir ses paris foot, il y a deux règles importantes que beaucoup de parieurs semblent ignorer. Lisez-les et pariez plus sereinement !

Paris foot : deux choses à garder à l’esprit lorsque vous pariez

Même si en pleine période de crise sanitaire (pandémie de coronavirus), les paris foot se font désormais de plus en plus rares, ils demeurent nos classiques en termes de divertissement. Néanmoins, il n’est pas exclu de se divertir autrement en ligne, et au passage, de se faire de l’argent. Les casinos en ligne français s’évertuent d’ailleurs à proposer leurs meilleures offres du moment afin de rapatrier le plus de joueurs possibles en attendant les beaux jours de football. Dès que ceux-ci seront là, nos bonnes habitudes reprendront, en l’occurrence les précautions à prendre pour effectuer des paris foot rentables et sécurisés.

#1 Il est toujours important d’évaluer l’enjeu de la rencontre

Si les grandes équipes perdent, ce n’est pas parce qu’elles ont un groupe faible, mais parce que l’adversaire en face propose un jeu plus convaincant et/ou efficace. Ici, l’enjeu de la rencontre sera parfois plus déterminant que les forces en présence. Le classement au niveau du championnat, l’enjeu du duel (qualification européenne, lutte pour la relégation…), la série de matches successifs positifs ou négatifs de l’équipe sont autant de facteurs qui influent sur une rencontre et qui font perdre de l’argent aux parieurs trop sûrs d’eux. Par ailleurs, il faudra arrêter d’ignorer les événements aléatoires du match, à l’instar des cartons rouges et des penaltys qui peuvent intervenir à chaque instant.

#2 Ne pariez aucune somme qui soit vitale

L’autre chose à absolument garder à l’esprit, c’est la nécessité de ne mettre en jeu que le montant qui est destiné à ce loisir. Même s’il est préconisé de ne pas dépasser les 10% de son capital, cette règle n’est pas forcément suivie à la lettre lorsque la passion est en jeu. Alors, assurez-vous au moins de ne miser l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Quelle que soit l’issue de votre pari, vous serez plus serein.

Images de IconSport