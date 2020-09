PSG – OM : Leonardo se plaint, la réponse de Payet

Le milieu Dimitri Payet s’est exprimé au sujet des déclarations de Leonardo après le Clasico PSG – OM (0-1).

Le directeur sportif s’est plaint notamment du calendrier ou encore de l’arbitrage suite à ce Clasico mouvementé (En savoir plus). Payet a déclaré, via la chaîne Téléfoot, qu’il n’a « rien à répondre à ça ». Lui et les Phocéens jugent simplement qu’il y a « un calendrier qui est en place ». Dimitri Payet considère donc que cela ne sert à rien de pleurnicher à ce sujet.

« Nous, on le respecte, on essaye de travailler et de jouer les matches tels qu’ils arrivent. On a encore un match jeudi, on a eu nous aussi deux déplacements à Brest à Paris, donc je n’ai rien à dire là-dessus », a-t-il souligné. Histoire de bien enfoncer le clou, le Français a indiqué que « c’est leur problème » – aux Parisiens – et certainement pas le sien.

Payet et l’OM sur une bonne vague

A contrario du PSG qui a pris 0 point sur 6 en Ligue 1 cette saison, l’OM est vraiment bien lancé. En effet, les Phocéens ont fait un carton plein avec 6 points pris sur 6. Ils occupent la cinquième place du classement. Forcément, Payet ses coéquipiers espèrent qu’ils resteront invaincus le plus longtemps possible en L1. En parallèle, ils ambitionnent de briller de mille feux en Ligue des Champions.

Images de IconSport