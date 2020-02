Ligue 1 : un dirigeant défie le PSG… à sa manière

Le vice-président de l’AS Monaco, Oleg Petrov, espère que son club arrivera à rivaliser sérieusement avec le PSG dans le futur.

Cette saison, les Monégasques ne boxent pas dans la même catégorie que les Parisiens. Au classement de la Ligue 1, l’ASM occupe la cinquième place avec 39 points au compteur. De son côté, le PSG est leader avec… 65 points. Interrogé via Le Figaro / Sport 24, Petrov a admis que c’était « une saison difficile » après un début d’exercice vraiment « très compliqué ». Pour l’homme d’affaires, cela découle en partie d’un mercato estival plus ou moins bien géré. « Ça a pris du temps de bâtir l’équipe, des joueurs sont arrivés alors qu’on avait déjà démarré le championnat. Ça a été de mieux en mieux, et on a connu une nouvelle période difficile. En termes de qualité, l’équipe était, et est, bonne. »

En décembre, Oleg Petrov et les dirigeants monégasques avaient choisi de limoger Leonardo Jardim. Pour le remplacer, ils avaient choisi de miser sur Robert Moreno. Satisfait de ce choix, le bras droit de Vadim Vasilyev trouve que l’équipe est bien meilleure cette année. « En termes de détermination, de préparation technique, d’analyse de la compétition, on a atteint un bon niveau. (…) Je suis plus positif. On a le potentiel pour aller encore plus haut. Avec la qualité de l’équipe, on le mérite. Je ne dis pas qu’on est chanceux d’être cinquième, au contraire. On devrait être mieux classé », a-t-il assuré. Pour les saisons à venir, Petrov a répété que son objectif était de rivaliser avec le… PSG. Prudemment, il a reconnu que ce sera difficile de détrôner en permanence l’écurie francilienne.

Petrov fixe deux barres très élevées

« On a conscience de l’ampleur de ce club, de sa capacité financière. On veut faire partie des deux ou trois meilleurs en France. Mon but serait d’être le meilleur derrière le PSG. Après, on vise à remporter la Ligue 1 à l’avenir. (…) Ce serait prétentieux de dire qu’on veut prendre la place du PSG, mais batailler avec lui, le battre de temps en temps, c’est le but. » Dès l’exercice 2020/2021, Monaco aura donc pour ambition de « pouvoir batailler pour le titre chaque saison » en Ligue 1. Pour Oleg Petrov, ce sera « la même chose pour la Ligue des Champions » en cas de qualification. « On ne veut pas juste participer pour engranger les droits TV ou faire de la figuration. »

Images de IconSport