Coronavirus : les clubs et footballeurs appellent aux dons

Des campagnes de dons ont été lancées par des clubs et footballeurs pour aider les hôpitaux et chercheurs à lutter contre le coronavirus.

« Soyez responsables et rompez la chaîne de propagation », a écrit Thiago Silva sur les réseaux sociaux. A l’image du défenseur central du Paris Saint-Germain, nombreux sont les acteurs du football à mettre leur notoriété en avant pour aider à la prise de conscience des Européens sur la nécessité de rompre avec les habitudes et rester confinés, afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus.

Milan, Pogba, Dzeko… Des campagnes de dons lancées

Parallèlement à cette prise de conscience, certains tentent également d’aider les autorités compétentes en faisant des dons pour accélérer la recherche d’un vaccin et aider les hôpitaux à lutter contre l’épidémie. Ainsi en Italie, où la Lombardie est l’épicentre de la propagation du virus, l’Inter Milan et l’AC Milan ont respectivement donné 100 000 et 250 000 euros. L’Inter a également lancé une campagne de financement participatif à laquelle chacun peut participer s’il le souhaite.

Autre exemple de cette mobilisation, le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba a lancé une levée de fonds sur sa page Facebook, en partenariat avec l’Unicef, pour récolter de l’argent afin d’aider à résorber plus rapidement la crise sanitaire mondiale. Idem du côté de Rome, où l’attaquant Edin Dzeko a lancé une cagnotte en ligne (qui a déjà dépassé les 200 000 euros), destinée à soutenir l’hôpital Lazzaro Spallanzani de la capitale italienne. Ces opérations devraient se multiplier dans les prochains jours dans tous les pays européens.

