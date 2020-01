PSG : Al-Khelaifi fait un bilan et parle des projets pour l’avenir

Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi s’est penché sur le chemin parcouru depuis la reprise du club en 2011, et se tourne désormais vers l’avenir.

Voilà près d’une décennie que QSI a repris le PSG (depuis l’été 2011). En ce début d’année 2020, le président Nasser Al-Khelaifi a souhaité dans le magazine du club, tirer un bilan de ce grand chapitre de l’écurie de la capitale, qui lui a permis d’asseoir sa domination sur le football français, et qu’il juge très positif malgré l’absence de succès en Ligue des Champions. Il a ensuite évoqué les projets pour l’avenir, notamment sur le plan structurel (Parc des Princes, centre d’entraînement…).

Un pas de géant pour le PSG

« Les années 2010 sont désormais derrière nous, laissant un héritage une âme, un esprit et une énergie dont le souffle accompagnera durablement le destin du Paris Saint-Germain. Jamais une institution sportive européenne n’avait vécu un redimensionnement si profond. Nous n’avons pas tout conquis, mais nous avons gagné en crédibilité, en respect et, surtout, en passion », a-t-il écrit.

« Nous sommes devenus sur les terrains sportifs et d’autres espaces d’expression, le club de la nouvelle génération. C’est un pas de géant pour notre club, aussi important que les 22 trophées conquis depuis 2011 et qui portent à 40 le nombre de titres qui illuminent le palmarès du Paris Saint-Germain, club le plus titré du football français », s’est satisfait le dirigeant qatari.

Al-Khelaifi évoque les projets à venir

« Voici donc, devant nous, les années 2020. Pour le Paris Saint-Germain, la décennie qui s’ouvre sera porteuse de grands projets, de la construction de notre futur centre d’entraînement, à l’agrandissement planifié du Parc des Princes, en passant par l’internationalisation de notre fondation ou encore la recherche de contenus innovant sur nos plateformes digitales, qui drainent aujourd’hui près de 80 millions de passionnés à travers le monde », a prévu Nasser Al-Khelaifi.

« Ainsi grandit le Paris Saint-Germain à l’aube de cette année 2020, qui sera celle du cinquantième anniversaire de notre club. Une échéance particulière qui soulignera notre attachement profond à nos racines, à notre histoire et à ceux qui l’ont écrite. Tout en partageant avec notre public, au travers de différents événements l’identité moderne et l’approche novatrice du PSG du XXIe siècle », a-t-il ajouté. Un tableau idyllique que d’aucune viendront noircir en rappelant les échecs sur la scène européenne, ou encore le manque de liens noués avec le passé du club.

Images de IconSport