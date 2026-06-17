PSG : Barcola, Mbaye et João Neves en feu dans ce Mondial 2026

La Coupe du monde 2026 a à peine débuté que le Paris Saint-Germain fait déjà parler de lui. Trois joueurs du club de la capitale ont trouvé le chemin des filets lors des premiers jours de compétition : Bradley Barcola avec la France, Ibrahim Mbaye avec le Sénégal et João Neves avec le Portugal.

Une statistique qui illustre parfaitement la richesse de l’effectif parisien et la place prise par les champions d’Europe sur la scène internationale. Du haut de ses 18 ans, Ibrahim Mbaye a même marqué l’histoire du football africain en devenant le plus jeune buteur du continent en Coupe du monde.

🚨🔴🔵 LE PSG DÉJÀ EN FEU À LA COUPE DU MONDE ! ⚽ Bradley Barcola 🇫🇷

⚽ Ibrahim Mbaye 🇸🇳

⚽ João Neves 🇵🇹 Trois Parisiens ont déjà trouvé le chemin des filets dans ce Mondial 2026. 17 juin 2026

Des buts décisifs sur trois continents du football

Bradley Barcola a été le premier à se mettre en évidence. Entré en cours de jeu lors de la victoire de la France contre le Sénégal (3-1), l’ailier parisien a inscrit le deuxième but des Bleus avant le doublé historique de Kylian Mbappé.

Quelques minutes plus tard, Ibrahim Mbaye lui a répondu sous le maillot sénégalais. Malgré la défaite des Lions de la Teranga, le jeune attaquant du PSG a réduit l’écart dans le temps additionnel et s’est offert une place dans les livres d’histoire du football africain.

Enfin, João Neves a confirmé son excellente saison avec Paris en ouvrant son compteur dans cette Coupe du monde avec le Portugal. Le milieu portugais a une nouvelle fois démontré sa capacité à se projeter vers l’avant et à peser dans les zones décisives.

Le reflet de la domination parisienne

Cette réussite n’est pas un hasard. Sacré champion d’Europe quelques semaines avant le Mondial, le PSG récolte aujourd’hui les fruits de sa politique sportive axée sur la jeunesse et le développement des talents.

Barcola, Mbaye et João Neves incarnent parfaitement cette nouvelle génération parisienne qui rayonne désormais au plus haut niveau international. Et la liste pourrait rapidement s’allonger avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Marquinhos, Gonçalo Ramos ou encore Warren Zaïre-Emery, tous engagés dans la compétition.

À ce rythme, le PSG pourrait bien être l’un des clubs les plus représentés au classement des buteurs de cette Coupe du monde 2026. Une preuve supplémentaire de son influence grandissante sur le football mondial.