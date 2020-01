PSG : Mbappé, Neymar, Verratti, Di Maria… Sous le choc après la mort de Kobe Bryant

Les joueurs du Paris Saint-Germain étaient sous le choc dimanche soir après l’annonce du décès tragique de la star américaine Kobe Bryant.

« Je suis venu par plaisir avant tout. J’adore observer comment se préparent les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde, même s’il ne s’agit pas de basket. Le basket, sachez-le, ne me manque pas. J’ai passé du temps à poser des tas de questions pour comprendre la manière de faire de ces grands joueurs. J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu », avait confié Kobe Bryant en octobre 2017, après avoir rendu visite aux joueurs du Paris Saint-Germain au Camp des Loges.

Bryant est mort, Mbappé, Neymar, Di Maria et Verratti réagissent

L’annonce de la mort de la légende des Los Angeles Lakers dans un crash d’hélicoptère, dimanche en Californie, a été un choc pour les fans de basket-ball, mais pas seulement. Présents à Lille quand ils ont appris la nouvelle, les Parisiens qui avaient eu la chance de le croiser il y a deux ans, ont aussi été affectés par cette terrible nouvelle. A commencer par Neymar, comme nous le relayions un peu plus tôt. « Triste journée pour nous dans le sport, pour nous fans et surtout pour la famille et les amis de Kobe. Tu as fait la légende avec tes mains, merci d’avoir exalté ce sport Kobe… Que Dieu réconforte le cœur de ta famille et de tes amis », a-t-il notamment publié sur Instagram.

Ses coéquipiers lui ont emboité le pas. Comme Kylian Mbappé, avec deux clichés sur ce même réseau social, un premier sur lequel il pose avec feue la star américaine et une légende « RIP legend », une seconde où l’on voit Kobe Bryant avec sa fille, elle aussi décédée dans l’accident. « Vous serez toujours dans nos mémoires, repose en paix Kobe », a écrit Angel Di Maria à côté d’une photo prise avec lui au Camp des Loges. Pour sa part, Marco Verratti n’a « pas de mots » pour décrire le choc de la nouvelle.

