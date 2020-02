PSG : Cavani vs Icardi, Tuchel se positionne

La baisse de régime de Mauro Icardi peut-elle profiter à Edinson Cavani ? L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel parle de la situation de ses deux attaquants.

L’un des charmes du football est que tout peut changer très vite. La preuve avec les situations de Mauro Icardi et Edinson Cavani. Durant la première moitié de saison, le premier cité a conquis la place de titulaire du second et empilé les buts, au point que l’Uruguayen a demandé à quitter la capitale le mois dernier. Mais depuis le début de l’année 2020, l’attaquant prêté par l’Inter Milan n’y arrive plus, avec un seul but marqué lors de ses huit derniers matchs.

Tuchel a besoin de Cavani

De son côté, le meilleur buteur du club a renoué avec le chemin des filets dimanche soir face à Lyon (4-2), trois minutes seulement après son entrée… à la place de Mauro Icardi. De nature à redistribuer les cartes ? « On a besoin de tous les joueurs, on peut sentir qu’Edi est plus fort à l’entraînement et en match », a constaté Thomas Tuchel.

« Les choses sont claires depuis le mercato. C’est dans la continuité de ces derniers jours. Il a fait une belle rentrée ce soir, son but est très important. C’est bien pour lui et pour nous. Des joueurs avec l’expérience et la qualité d’Edi, c’est absolument nécessaire. C’est la meilleure chose qu’il soit en forme », a-t-il ajouté. Cette concurrence retrouvée peut-elle renvoyer Mauro Icardi sur le banc au profit d’Edinson Cavani ?

Inquiétude pour Icardi

« Je suis inquiet pour tous les attaquants qui ne marquent pas. La confiance vient avec des buts. S’il ne marque pas, il manque de confiance. Il doit continuer à travailler comme ce soir, il a été très fiable, il est très concentré, très discipliné. Il a fermé des espaces dans la construction de Lyon. A chaque match, il fait ça. Il apporte défensivement pour nous. Il va continuer de travailler et je suis sûr qu’il va encore marquer », a présumé Thomas Tuchel.

