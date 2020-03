PSG : ce joueur de l’OM prend un risque en parlant de Neymar

Le milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier a exprimé toute son admiration à l’égard de l’attaquant du PSG Neymar.

En cette période de confinement à l’échelle européenne, les footballeurs (comme le reste de la population non atteinte par le coronavirus) doivent trouver de nouvelles occupations pour compenser l’arrêt des compétitions et des entraînements collectifs. L’occasion pour eux de discuter par exemple avec leurs fans. Ces rencontres sur les réseaux sociaux livrent souvent plus de mots croustillants que les habituelles interviews langue de bois avec la presse.

Neymar est au dessus pour Rongier

Ainsi, comme nous le relayions plus tôt, Karim Benzema a lâché à propos de son ancien concurrent en équipe de France, Olivier Giroud : « Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next », a-t-il asséné à propos de l’attaquant champion du monde 2018. De son côté, Valentin Rongier a lui dit tout le bien qu’il pensait de Neymar. Peu commun qu’un joueur marseillais soit publiquement élogieux à l’égard d’un parisien…

« Franchement, je pense qu’il n’y a pas trop de débat. Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde. Tous les supporters marseillais vont dire « comment tu peux dire ça, c’est un Parisien ». Il faut être lucide, il est très fort. Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose », a confié le milieu de terrain de l’OM lors d’un live sur Instagram.

