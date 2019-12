PSG : Deschamps se met à la place de Tuchel

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel doit-il jouer avec trois ou quatre joueurs offensifs ? Didier Deschamps comprend son dilemme.

La grande question posée à chaque conférence de presse à Thomas Tuchel depuis maintenant un mois, concerne son dispositif tactique : va-t-il oui ou non aligner ses quatre meilleurs joueurs offensifs (Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria) sur la durée au risque de déséquilibrer son équipe, ou reviendra-t-il à un 4-3-3 plus solide au milieu de terrain, notamment lors des échéances de Ligue des Champions ?

Deschamps sait la difficulté de jouer à 4 offensifs

Pour l’heure, l’entraîneur du Paris Saint-Germain teste son 4-4-2 face à des adversaires peu hostiles. Mais il insiste à chaque fois sur la nécessité pour les attaquants de fournir de gros efforts défensifs, sans quoi il sera obligé de revenir à l’ancien système. De passage sur l’antenne de RMC, Didier Deschamps a fait un rapprochement entre le club de la capitale et sa propre situation, quand il entend certains lui demander de jouer plus offensif (en remplaçant par exemple Blaise Matuidi par un vrai ailier gauche).

« Cela me fait penser aux idées un peu utopiques ou sorties de la PlayStation et aux questions que les gens se posent à propos du PSG et du fait de jouer avec quatre joueurs offensifs. Pourquoi pas… Thomas Tuchel ou moi, on connait très bien les exigences que cela demande pour voir ces quatre joueurs être performants sur le plan offensif. Mais je connais aussi la nécessité et l’obligation d’avoir un équilibre et ce que ces quatre joueurs doivent faire quand l’équipe n’a pas le ballon », a répondu le sélectionneur des Bleus.

Images de IconSport