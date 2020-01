PSG : envoyez du gruyère à Mbappé !

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé s’est confié sur son quotidien, sur son impossibilité à se comporter comme monsieur tout le monde.

Peut-être que s’il avait porté un masque à la Daft Punk depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé aurait pu continuer à sortir tranquillement dans la rue. C’est le prix à payer de la célébrité, surtout lorsqu’on est un footballeur du Paris Saint-Germain, international français, champion du monde et appelé à devenir (si ce n’est déjà le cas) l’un des plus grands sportifs de sa génération : il est impossible de passer incognito et de faire comme monsieur tout le monde.

Mbappé ne peut plus acheter de gruyère tranquille

A savoir sortir se promener, ou même aller faire une petite course au magasin du coin, sans être assailli par les fans. « Lorsque je sors dehors, je déclenche un mouvement de foule. Je ne peux même plus aller au supermarché. Si j’ai oublié le gruyère, je ne peux pas aller chercher le gruyère à Carrefour. Ils vont fermer le Carrefour, juste pour un gruyère », a-t-il raconté dans l’émission Envoyé Spécial.

« Je ne peux plus être Monsieur tout le monde. Tu es chez toi, tu t’ennuies, tu fais une petite balade dehors. Tu vas prendre une petite glace… Non ça, c’est fini. Je n’aurai même pas le temps de lécher la glace qu’il y aura déjà 500 personnes autour », a poursuivi Kylian Mbappé, visiblement un peu nostalgique du temps où il était anonyme. La rançon du succès quand on est une superstar.

