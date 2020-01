PSG : quand Gueye n’était pas respecté

Le milieu de terrain Idrissa Gueye s’est imposé comme une valeur sure du PSG. Une reconnaissance qui ne l’a pas toujours accompagné.

Recruté l’été dernier à Everton, Idrissa Gueye s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscuté au Paris Saint-Germain. Ses performances sont encensées et remarquées, à l’image de celle taille patron qu’il avait livrée face au Real Madrid (3-0) le 18 septembre dernier en Ligue des Champions. Une reconnaissance qui n’a pas toujours eu cours durant sa carrière. Le milieu de terrain de 30 ans s’est exprimé à ce sujet au micro de Canal+.

Gueye remercie ses détracteurs

« Il est arrivé que je me sente moins respecté, pas mal de fois dans ma carrière. Mais ça a toujours été une source de motivation pour moi, je n’ai pas une dent contre ces personnes-là. Au contraire, je les remercie, c’est grâce à eux que j’ai continué à bosser et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui », s’est-il félicité. L’international sénégalais (41 sélections) admet que sa signature à Paris l’a fait changer de dimension.

« Oui, ça a changé beaucoup de choses. La manière dont je suis vu, dont les gens te considèrent. On peut dire que ça a changé ma vie, oui », a constaté l’ancien Lillois (2010 – 2015), très apprécié par son entraîneur Thomas Tuchel et ses coéquipiers. Idrissa Gueye est assurément une grande satisfaction du dernier mercato du PSG. Sous contrat jusqu’en 2023, il entend désormais confirmer lors des échéances les plus importantes de la saison, à commencer par celle face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Images de IconSport