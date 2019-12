PSG : Icardi explique son style et son rôle dans l’équipe

L’attaquant du PSG Mauro Icardi s’est exprimé sur son adaptation au jeu de son équipe et son rôle de finisseur.

Arrivé en prêt l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi s’est parfaitement adapté au Paris Saint-Germain, où il a conquis une place de titulaire aux dépens d’Edinson Cavani et a déjà marqué 14 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues. En attendant de savoir s’il signera définitivement à l’issue de la saison, l’attaquant argentin s’est exprimé sur son style de jeu et son apport pour son équipe.

Icardi au service de l’équipe

« Nous avons une équipe avec beaucoup de joueurs de très grande qualité. L’équipe a souvent la possession du ballon et moi, en tant qu’attaquant de pointe, j’essaye de déclencher du pressing. Je me démarque aussi pour ouvrir des espaces », a-t-il expliqué. « Les équipes adverses nous attendent très regroupées dans leur surface. C’est pour ça que j’aide au maximum mes coéquipiers avec ou sans le ballon en créant des espaces. Ça aide l’équipe à marquer des buts. C’est ça le jeu d’équipe », a-t-il poursuivi.

Sur ses qualités de finisseur : « J’essaie d’être toujours préparé et d’être toujours une option pour mes coéquipiers avec mes mouvements et mes déplacements. Qu’ils puissent avoir l’occasion de servir un joueur libre. Après, dans la surface l’attaquant doit mettre des buts. Je suis toujours prêt et concentré pour enchaîner le plus rapidement possible dès que je reçois le ballon », a confié Mauro Icardi sur le site officiel du PSG. Jusqu’à présent, cela lui réussit bien.

