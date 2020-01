PSG : Jordan lâche un scoop sur le rôle de Neymar

Neymar, Kylian Mbappé et d’autres joueurs du PSG ont assisté au match de NBA entre les Bucks et les Hornets vendredi soir.

Des joueurs parisiens étaient de sortie hier soir, venus assister au premier match de saison régulière de NBA à Paris, entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, dont le propriétaire n’est autre que la légende du basket-ball Michael Jordan. En marge de cette rencontre, la star de 56 ans est revenue sur le partenariat signé entre sa marque et le club de la capitale la saison passée. Il évoque notamment le rôle de Neymar dans cette affaire.

Neymar a aidé à signer le contrat avec Jordan

« En fait, le PSG est venu vers nous pour faire ce partenariat. Neymar était un grand fan de la marque Jordan. Le rapprochement était donc plus facile. Qui plus est, en matière de marketing, Paris représente la mode. On voit la marque comme une marque de loisirs lifestyle, donc le partenariat était simple », a confié l’ancien leader des Chicago Bulls. « C’était une super opportunité de venir ici. Les restaurants étaient excellents, tout était parfait », a-t-il ajouté par rapport à son séjour dans la capitale.

Neymar et Mbappé font briller les yeux des Bucks

Ses joueurs, ainsi que ceux de l’équipe adverse, ont largement profité de ce déplacement pour visiter Paris. Ils ont aussi pu rencontrer les stars du PSG dans le vestiaire après la rencontre, en particulier Neymar et Kylian Mbappé. « C’est dingue parce qu’on est des grands fans de ces joueurs mais ils sont eux aussi fans de notre équipe et ils savent qui on est. On les regarde à la télé, on les suit sur les réseaux sociaux et on ne s’attend jamais à ce qu’ils sachent qui on est et ce qu’on fait et qu’ils soient fans », s’est ému Giannis Antetokounmpo.

« C’est génial qu’ils aient pu venir voir le match, j’espère qu’ils ont apprécié. On va essayer de programmer de trucs ensemble à la fin de la saison. C’est super d’avoir pu leur parler, de les avoir vus dans le vestiaire. On a échangé des maillots, on a pris des photos », a ajouté le joueur des Bucks.

