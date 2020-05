Le PSG et Lyon confrontés à un problème de taille

Comment le PSG et Lyon vont-ils pouvoir préparer leurs matchs de Ligue des Champions suite à l’arrêt de la Ligue 1 ?

Si la LFP a choisi de boucler la saison de Ligue 1 en suivant les préconisations du Gouvernement, tous les clubs français n’en ont pas terminé pour autant avec cette saison. Les finales de coupes de France et de la Ligue pourraient encore se disputer, de même que la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Concernant cette dernière, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont toujours engagés.

Le 8e de finale retour « contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos », a indiqué le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Quant au PSG, il devrait jouer son quart de finale entre le 10 et le 12 août. Comment les deux écuries françaises vont-elles pouvoir préparer ces échéances si elles n’ont pas le droit de jouer avant ?

Le PSG et Lyon espèrent pouvoir rejouer avant la Ligue des Champions

« Si les recours n’aboutissent pas, on enverra Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation avec deux ou trois mois de compétition », s’est plaint Jean-Michel Aulas. « Est-ce que vous trouvez normal qu’on dise « on arrête le championnat, mais Lyon et le PSG vont jouer en C1 en août » ? Alors que le championnat italien va peut-être reprendre, que le championnat allemand va reprendre et que Paris tombera peut-être contre le Bayern Munich… Vous trouvez ça logique ? », a-t-il questionné sur RTL.

Le milieu de terrain parisien Ander Herrera partage cette inquiétude et espère que des matchs amicaux pourront être programmés pour permettre aux deux équipe de retrouver le rythme. « Je suis d’accord avec le discours d’Aulas. Pour mieux nous préparer, nous devons jouer de nombreux matchs amicaux face à des équipes françaises », a estimé l’Espagnol au micro de la Cadena COPE.

Images de IconSport