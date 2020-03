PSG : Marquinhos prend le contre-pied de Neymar et Thiago Silva

Contrairement à Neymar ou encore Thiago Silva, le défenseur du PSG Marquinhos a choisi de rester en France pour vivre le confinement.

Alors que certains de ses coéquipiers, comme les Brésiliens Neymar et Thiago Silva ou l’Uruguayen Edinson Cavani ont choisi de franchir l’Atlantique pour passer la période de confinement imposée en France par le président de la République Emmanuel Macron, Marquinhos a fait le choix inverse. Celui de rester en France. La femme du défenseur central du Paris Saint-Germain, Carol Cabrino en explique les raisons.

La femme de Marquinhos explique leur choix

« C’est un moment très délicat qu’on passe. Notre décision de rester ici en France… en fait il n’y a pas forcément de choses à dire. (…) La famille de Marqui habite ici à Paris. On a bien réfléchi. Quand Emmanuel Macron a dit de rester chez nous, on était tous ensemble. On se voit presque tous les jours. On a beaucoup parlé pour savoir quoi faire, parce qu’on avait l’option d’aller au Brésil », a-t-elle communiqué sur Instagram.

« J’ai réfléchi au fait que c’était dangereux pour nous et pour ma famille qui est au Brésil. Même si je reste enfermée là-bas. Entre ici et là-bas, on allait toucher pas mal de choses sans savoir si on avait le virus. On a bien réfléchi. On était déjà ensemble et on a décidé de rester ici enfermés. On ne voit plus personne », a-t-elle argumenté. Le risque pour Neymar et ceux rentrés au Brésil est en effet d’avoir transporté le virus avec eux. Par ailleurs, se posera également la question de la date de leur retour si le Brésil décide prochainement d’imposer à son tour le confinement…

