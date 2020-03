PSG : T. Silva critique envers l’action du président

Rentré au Brésil suite aux mesures de confinement, le défenseur central du PSG Thiago Silva s’exprime sur la gestion française de la crise.

« La France étant le deuxième pays européen le plus touché par l’épidémie, la situation est à présent difficile et nous souhaitons nous protéger dans les meilleures conditions. Dans Paris, les supermarchés se vident et chaque sortie est un risque de contamination pour ma famille et moi. La protection de notre famille est notre priorité », avait expliqué Isabelle Silva hier sur les réseaux sociaux pour justifier le choix pris avec Thiago Silva de rentrer au Brésil pendant la période de confinement décrétée en France.

Pour Silva, la France n’a pas réussi à se protéger

Ce vendredi, le défenseur central du Paris Saint-Germain s’est exprimé à son tour au micro de Special SporTV Band. Il pose un regard critique sur la gestion de crise par les autorités françaises et met le Brésil en alerte contre le danger du virus. « Le Président Macron s’est inspiré de la situation en Italie pour prendre des mesures de confinement. Mais, même en étant attentive à ce qui se passait dans ce pays voisin, la France n’a pas vraiment réussi à se protéger », a-t-il estimé.

« J’espère que la crise n’arrivera pas ici (au Brésil) avec la même force. C’est notre espoir. Les gens en prennent déjà conscience. Ici, je pense que nous avons eu le temps de nous protéger. J’espère que dès que possible, nous verrons les plages vides, que les gens réalisent qu’ils ne sont pas en vacances », a poursuivi Thiago Silva. Si le Brésil est relativement épargné pour le moment, les positions viruso-sceptiques prises jusqu’à présent par son président Jair Bolsonaro, devraient plutôt l’inquiéter…

