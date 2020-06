PSG : Marquinhos va montrer l’exemple à Neymar et compagnie

Parti au Brésil il y a deux semaines pour visiter sa belle-famille, le défenseur central du PSG Marquinhos va bientôt rentrer.

Voilà deux semaines que Marquinhos a décidé de franchir l’Atlantique pour aller passer quelques jours dans sa belle-famille. Un choix qui a étonné sachant que Neymar, Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Keylor Navas avaient quitté la France dès le début du confinement, en mars. Deux mois plus tard, le défenseur de 26 ans a lui profité du déconfinement pour s’échapper. Mais l’escapade touche déjà à sa fin, le Brésilien serait sur le point de rentrer, selon la journaliste Isabela Pagliari.

Marquinhos l’exemplaire

« Marquinhos est sur le point de rentrer en France. Il était venu au Brésil pour être un peu avec la famille de sa femme, Carol. Il va revenir en France pour faire la quarantaine. Le PSG n’a rien officialisé mais le club travaille sur une reprise de l’entraînement le 22 juin, avec des tests médicaux », a-t-elle confié à Europe 1. La jourrnaliste qui suit Neymar depuis le début de sa carrière, loue l’état d’esprit irréprochable de Marquinhos.

« Marquinhos est un joueur modèle. C’est un très bon joueur mais en plus il a tous ces détails qui font briller les yeux de la direction du PSG. Il est aujourd’hui le deuxième capitaine de l’équipe, j’ai vu que des supporters parisiens bougent sur Twitter pour qu’il soit le capitaine. Donc, Marquinhos donne l’exemple, il va rentrer plus tôt pour faire une quarantaine », a-t-elle expliqué. Si le PSG envisage une reprise de l’entraînement le 22 juin et si la France impose quinze jours d’isolement aux entrants depuis l’Amérique du Sud, Neymar and co ne devraient pas tarder non plus à faire leur retour.

Images de IconSport