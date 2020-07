PSG : un défi perdu d’avance lancé à Mbappé

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé est-il capable de battre le décathlonien Kevin Mayer sur 100 mètres ?

Kylian Mbappé fait partie des joueurs les plus rapides sur le circuit. Le monde entier l’a découvert lors des 8es de finale de la Coupe du monde 2018 avec son rush fulgurant contre l’Argentine. Mais est-il aussi rapide que des spécialistes de la vitesse, comme par exemple des athlètes ? Le décathlonien français Kevin Mayer lui reconnaît des prédispositions. Il lance un défi à l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Mbappé a un don

« Il m’interpelle. Il a quelque chose de différent au niveau de la foulée. D’un point de vue athlétique, il possédait, dès ses débuts, des qualités que les autres n’ont pas. En athlé, on est tout le temps aux aguets sur ce genre de profil. (…) On aime se demander ce que ces champions donneraient sur une piste ou dans un sautoir », a-t-il confié.

« Il court un peu mieux que les autres, c’est sûr. Après, je n’irais pas jusqu’à dire que sa technique de course est parfaite car il est encore loin de ce que peut faire un vrai sprinteur (rires). Mais c’est quand même un sacré don, quand tu ne travailles pas ta foulée, de courir aussi bien », a-t-il admis.

Mayer lui lance un défi sur 100m

« L’aider s’il me sollicite ? Carrément ! Il faudrait d’ailleurs que l’on règle un truc… Tous les fans de foot passent leur temps à faire sans cesse des comparaisons. Il faudrait que l’on essaye, non ? Avant de défier les sprinteurs, il faudrait d’abord qu’un footballeur tente de battre un décathlonien. Un duel sur 100m, c’est clairement un défi que je lui lance, là ! (rires) », a-t-il soumis dans les colonnes de France Football.

Est-il sûr de le battre ? « Il faudrait essayer… Je ne dis pas forcément que Kylian ne va pas me battre ! Je dis qu’il ne battra jamais les vrais sprinteurs. Je pense qu’il en est loin. Après, s’il me prouve le contraire, tant mieux », a-t-il présumé. Le champion du monde 2017 et médaille d’argent aux JO 2016 possède un record sur 100 mètres à 10’50. Kylian Mbappé relèvera-t-il le défi ?

Images de IconSport