PSG : Mbappé, « c’est pas son truc »

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a brillé face à Monaco (1-4) mercredi soir, avant d’être interrogé sur les 4 fantastiques.

Trois jours après avoir concédé le match nul (3-3) face à Monaco au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est allé s’imposer (1-4) à Louis II mercredi soir, en match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Ce résultat empêche les hommes de Robert Moreno de se rapprocher du podium. De son côté, le club de la capitale reprend sa marche en avant, porté notamment par Kylian Mbappé auteur d’un doublé face à son ancienne équipe, et ses 4 fantastiques, une nouvelle fois alignés par Thomas Tuchel.

Mbappé se fiche des 4 fantastiques

« On est contents, avoir des matchs d’une telle intensité ça nous fait du bien. Cela nous fait que progresser et travailler, donc on était contents de ce match », a réagi l’attaquant français après la rencontre. « Je pense qu’on parle un peu trop des quatre de devant. J’ai l’impression qu’on joue à quatre dans une équipe de five. On joue à onze », a-t-il lancé quand lui a été posée la question de la force de l’attaque parisienne.

« Voilà, on sait qu’on est de très bons joueurs. Mais les histoires de quatre fantastiques, tout ça… ce n’est pas notre truc. On veut aider l’équipe à gagner des trophées, on laisse les superlatifs dehors », a ajouté le champion du monde 2018. Le PSG reste sur une série de 14 matchs sans défaite (12 victoires, 2 nuls) toutes compétitions confondues. Les Parisiens ont encore un mois pour roder leur 4-4-2 offensif, avant de se rendre à Dortmund (18 février) pour un rendez-vous crucial en Ligue des Champions.

Images de IconSport