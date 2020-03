PSG : Mbappé et Neymar, ce qu’en pense Tuchel

A quelques jours du match retour de Ligue des Champions face à Dortmund, les attaquants du PSG Neymar et Kylian Mbappé sont-ils prêts ?

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé (1-5) sur le terrain de l’Olympique Lyonnais mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. L’ampleur de l’écart au score est un trompe l’oeil, les hommes de Thomas Tuchel ont été menés puis tenus en échec pendant plus d’une heure, avant qu’une main de Marçal dans la surface, qui a entraîné un penalty et l’exclusion du défenseur lyonnais, ne fasse basculer la rencontre. Le club de la capitale a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d’un triplé.

Mbappé très fort depuis quelques semaines… sauf face à Dortmund

« Il est très fort depuis quelques semaines. Il a eu un match difficile avec nous à Dortmund, dans un poste différent. Il était clair pour moi que ce serait un peu difficile pour lui à Dortmund, qu’il pourrait un peu souffrir. Avec Neymar, ils sont très forts ensemble », a jugé l’entraîneur du PSG. « Après Dortmund, il a montré une réaction formidable à chaque entraînement et contre Dijon, et ce mercredi. Il est très fort, il utilise sa vitesse de façon très intelligente, il est très décisif et dans une bonne forme », a-t-il ajouté.

Neymar a besoin de jouer

Face à Dortmund la saison prochaine, Paris aura besoin d’un duo Kylian Mbappé et Neymar au sommet. Le Brésilien sera-t-il prêt ? « C’était absolument nécessaire qu’il joue. Il a besoin de rythme pour être le meilleur Neymar. C’est bien que l’on joue contre Strasbourg samedi », a-t-il jugé, alors que l’Auriverde était suspendu le week-end dernier. En fin de première mi-temps, il a donné l’impression de s’être blessé. « Il a dit qu’il avait une douleur mais que ce n’était pas grave », a rassuré Thomas Tuchel.

