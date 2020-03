PSG : Mbappé a un problème à régler

Si le talent est là, l’attitude de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé pourrait finir par lui jouer de mauvais tours. Luis Fernandez l’avertit.

Le talent n’exempte pas de bien se comporter. Et depuis déjà plusieurs mois, l’attitude de Kylian Mbappé est régulièrement montrée du doigt. Son penchant individualiste a du mal à passer. Observé par moments en équipe de France, il apparaît le plus souvent au Paris Saint-Germain, où l’attaquant de 21 ans ne cache pas ses états d’âme à l’égard de Thomas Tuchel (comme lorsqu’il a été remplacé à l’heure de jeu face à Montpellier), ni même à l’encontre de ses coéquipiers.

Mbappé aussi jugé sur ce qu’il renvoie

Dernière saute d’humeur, survenue face à Bordeaux (4-3), quand Edinson Cavani avait oublié de le servir. Nombre d’observateurs n’ont pas manqué de l’appeler à plus de modestie, à se montrer très déçus par son comportement à l’image de Christophe Dugarry dont les propos sont très cinglants. Alors que sa cote de sympathie n’est pas au beau fixe, l’ancien coach parisien Luis Fernandez l’appelle à soigner son image.

« Le talent, tout le monde sait qu’il l’a. Mais tu es aussi jugé sur ce que tu renvoies. Kylian est dans un collectif et quand il s’énerve parce que Cavani ne lui remet pas un ballon, on retient le gars qui pense d’abord à lui. Il doit progresser là-dessus », a-t-il jugé dans les colonnes de L’Equipe. « Kylian paye aussi le fait que le PSG n’arrive pas à aller où tout le monde l’attend. À force, les supporters emmagasinent une grosse charge de frustration et ce sont les stars qui prennent », a-t-il ajouté.

Images de IconSport