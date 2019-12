PSG : cette solution pour augmenter les recettes va faire grincer des dents

Le PSG va-t-il céder à la mode du naming en rebaptisant le Parc des Princes pour s’offrir des recettes supplémentaires ?

Plusieurs des plus grands clubs français ont déjà franchi le pas : Marseille avec l’Orange Vélodrome, Lyon avec le Groupama Stadium, Bordeaux avec le Matmut Atlantique, Nice avec l’Allianz Riviera… Mais pas encore Paris. Le Parc des Princes échappera-t-il indéfiniment à cette nouvelle mode permettant de grapiller quelques millions d’euros ? Pas sûr… Le naming pourrait prochainement débarquer dans la capitale.

La course aux recettes, afin de rester dans les clous du fair-play financier de l’UEFA mais aussi de rivaliser avec les meilleures écuries du continent, fera-t-elle bientôt basculer la célèbre enceinte parisienne dans une nouvelle ère ? L’économiste et expert en marketing du sport, Vincent Chaudel n’en serait pas surpris.

Le naming du Parc des Princes pourrait rapporter au PSG

« Le Paris Saint-Germain se doit de poursuivre sa croissance commerciale. Tout d’abord pour répondre aux exigences du Fair-Play Financier. Le club doit trouver de nouveaux sponsors pour continuer à réduire la part représentée par les partenaires qataris dans ses revenus commerciaux », a-t-il émis auprès d’Ecofoot. « Et la signature d’un accord de naming colle bien à la vision internationale que cherche à impulser QSI depuis son arrivée à la tête du PSG », a-t-il présumé.

« Le Paris Saint-Germain est aujourd’hui engagé dans une intense course à la croissance de chiffre d’affaires que se livrent les principales formations du Vieux Continent. Aujourd’hui, les vrais concurrents du PSG ne sont plus l’OM ou l’OL mais le Real Madrid, le FC Barcelone, le FC Bayern, Manchester United, Manchester City… Et certains d’entre eux – dont notamment le Real Madrid et le FC Barcelone – vont prochainement dépasser la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires », a prévu Vincent Chaudel. Les puristes risquent de grincer des dents si le Parc des Princes est renommé.

Images de IconSport