PSG : décidément, le sort s’acharne sur Neymar…

L’ancien Parisien Nenê est dépité pour son ami, l’attaquant du PSG Neymar, maudit depuis son arrivée au PSG en 2017.

A croire que le sort s’acharne. Lors de ses deux premières saisons, Neymar avait manqué les rendez-vous décisifs en Ligue des Champions sur blessure, obligé de regarder depuis la tribune son équipe se faire éliminer piteusement par le Real Madrid puis Manchester United. Cette fois, le Brésilien avait réussi à passer entre les gouttes pour être présent face à Dortmund en 8es de finale, mais c’est finalement le coronavirus qui est venu briser son élan. Tel est en tout cas le sentiment de son ami et ancien Parisien, Nenê.

« Toujours un grain de sable pour stopper » Neymar

« J’espère pour lui que la saison va reprendre car il était au top avant de s’arrêter ! C’est terrible, il y a toujours un grain de sable qui vient stopper la machine. Il s’est blessé au plus mauvais moment ces deux dernières années et là maintenant il y a ce virus. Il n’a pas beaucoup de chance depuis son arrivée au PSG », a-t-il lancé. « C’est pour ça que les gens sont frustrés depuis son arrivée à Paris. C’est vraiment rageant. Il y a toujours quelque chose pour l’empêcher de s’exprimer », a-t-il constaté.

« Dans les moments cruciaux des deux dernières saison, il était forcé d’être spectateur avec ses blessures. Mais cette année, c’est le Neymar du Barça. Il est au top et je pense qu’il peut même devenir le meilleur joueur du monde et avoir le Ballon d’Or. Lionel Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé », a ajouté Nenê auprès de France Télévisions. Pour rappel, Neymar est actuellement au Brésil depuis l’annonce du confinement en France.

Images de IconSport