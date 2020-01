PSG : Neymar au sommet, les louanges pleuvent

Auteur d’un doublé, l’attaquant du PSG Neymar a une nouvelle fois été décisif à Lille (0-2) dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1.

Neymar a une nouvelle fois prouvé dimanche soir qu’il est le patron. Sur la pelouse de Lille en clôture de la 21e journée de Ligue 1, la star brésilienne a offert la victoire (0-2) au Paris Saint-Germain en inscrivant un doublé, un but d’un coup franc sublime puis un penalty. L’attaquant de 27 ans est en forme, une très bonne nouvelle pour le club de la capitale en vue des échéances à venir, notamment en Ligue des Champions.

Neymar exceptionnel pour Tuchel et Meunier

« Il possède une capacité incroyable pour accélérer et pour dribbler. Il a parfois été exceptionnel », a jugé Thomas Tuchel face à la presse. « Cela fait des semaines qu’il évolue à ce niveau et qu’il nous offre des matchs de ce calibre tous les trois jours. C’est un garçon qui est capable à la fois de faire des choses simples et exceptionnelles dans la minute suivante. Je suis content pour lui, car cela va lui donner beaucoup de confiance », a ajouté l’entraîneur parisien.

« Je ne vais pas dire qu’on s’y habitue. C’est malheureux mais quand il ne met qu’un but ou qu’il ne livre qu’une passe décisive, on se dit qu’il n’a pas fait un grand match. Mais en réalité, c’est juste sensationnel ce qu’il fait », a pour sa part réagi Thomas Meunier. « Et pour Kylian (Mbappé) et Angel (Di Maria), c’est la même chose : ils sont toujours décisifs. On aura toujours besoin d’eux et c’est vraiment une chance pour nous de les avoir dans l’équipe », a poursuivi le latéral droit belge.

Images de IconSport