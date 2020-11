PSG : Neymar envoie un message clair

Accroché par Bordeaux (2-2), l’attaquant parisien Neymar est conscient que le PSG devra faire beaucoup mieux face à Manchester United mercredi.

« Je suis très déçu. Je ne veux pas accepter notre deuxième mi-temps. Jouer un match de L1 comme ça n’est pas sérieux. Sans efforts, c’est mérité, on ne peut pas gagner. J’ai vraiment eu l’impression que ça suffisait une fois contre Monaco (2-3) mais je me suis trompé. Pour moi, on a perdu ce match, car je ne peux pas accepter la seconde mi-temps », a asséné Thomas Tuchel après le match nul concédé face à Bordeaux (2-2) samedi soir au Parc des Princes lors de la 12e journée de Ligue 1.

Comme à Monaco le week-end dernier, les Parisiens ont arrêté de jouer en seconde mi-temps ce qui leur a coûté la victoire. Face à Manchester United mercredi en Ligue des Champions, les coéquipiers de Neymar devront fournir un match plein pour espérer ramener un résultat d’Old Trafford. L’attaquant brésilien en est conscient.

Neymar prévient avant MU

« On connaît l’importance du match de mercredi contre Manchester. Comme le dernier match de Ligue des champions qu’on a joué mardi (1-0 face à Leipzig), ce sera décisif. Mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer, mais on doit améliorer certains détails, mieux jouer en équipe, sinon ça va être très difficile », a prévenu Neymar au micro de Canal+.

En cas de contre-performance face aux Red Devils, les Parisiens (actuellement 2es à trois longueurs de MU et à égalité avec Leipzig) risquent de glisser à la troisième place de leur groupe avant le dernier match de poules. Il vaudrait mieux éviter… Pour rappel, lors du match aller, les Mancuniens s’étaient imposés (2-1) au Parc des Princes.

Images de IconSport