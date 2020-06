PSG : Neymar au coeur d’une nouvelle affaire

Après l’affaire de viol l’été dernier, l’attaquant brésilien du PSG Neymar est désormais poursuivi pour homophobie.

Vous vous en souvenez sans doute, l’été dernier, Neymar avait fait l’objet d’une enquête judiciaire, suite à la plainte pour viol déposée par une jeune femme brésilienne, Najila Trindade. Finalement mis hors de cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain se trouve désormais au coeur d’une nouvelle affaire, pour homophobie cette fois-ci. Un militant LGBT, Agripino Magalhaes a en effet porté plainte contre lui, en raison des propos qu’il aurait tenus à l’encontre du compagnon de sa mère, Tiago Ramos, âgé de 22 ans et réputé bisexuel.

Neymar aurait insulté le compagnon de sa mère

La presse locale, qui ne se lasse pas de parler de cette romance peu conventionnelle, a récemment retranscrit une conversation privée tenue entre Neymar et des amis. Tandis que l’un d’eux déclare qu’il faudrait « lui mettre un balai dans le cul », la star auriverde l’aurait qualifié de « petit pédé » et « enculé ». Des mots qui ont incité Agripino Magalhaes a déposer une plainte pour « crime d’homophobie et incitation à la haine ».

Contacté par l’AFP, le parquet de Sao Paulo a confirmé avoir bien enregistré la plainte. Il va désormais l’étudier, pour définir si l’affaire mérite d’engager ou non des poursuites à l’encontre de l’attaquant parisien. Pour rappel, Neymar est actuellement au Brésil depuis le mois de mars, son retour en France est prévu dans les prochains jours, sachant que la reprise de l’entraînement est prévue le 22 juin au Camp des Loges.

Images de IconSport