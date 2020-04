PSG : Neymar fait passer un message

Non, l’attaquant du PSG Neymar ne se la coule pas douce au Brésil, où il est rentré lors de l’annonce des mesures de confinement en France.

On avait laissé Neymar sur une polémique, celle de photos prises sur le sable avec des amis, qui tranchaient avec les mesures de confinement décrétées pour la moitié de la planète et le fait que bien des humains tournent en rond dans leur terrier actuellement. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un bout de mer dans son jardin… Une semaine plus tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain, rentré au Brésil depuis trois semaines, donne de nouveau de ses nouvelles. De façon plus académique cette fois.

Neymar maintient sa forme pour reprendre dès que possible

Comment passe-t-il ses journées ? « Je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique. Ricardo (Rosa, son préparateur physique) a conçu pour moi un plan d’entraînement intense afin que je sois prêt pour la reprise des compétitions », a-t-il exprimé. « Notre obligation, en tant que joueurs, est de retrouver, au moins, le même niveau de préparation physique que nous avions avant la pause, afin de continuer la saison. Le PSG était à son meilleur niveau lorsque l’arrêt s’est produit », a-t-il estimé.

La saison pourra-t-elle vraiment reprendre ? Là est la question… « Nous espérons que ce moment tragique sera surmonté et que nous pourrons tous reprendre nos activités dès que possible. Je suis l’actualité de la pandémie dans le monde. Maintenant, nous devons protéger nos familles et j’espère que tout ça va passer, car cela va passer », a conclu Neymar qui garde son optimisme et qui avait visiblement envie de montrer qu’il n’est pas en vacances et continue de travailler depuis chez lui.

Images de IconSport