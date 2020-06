Le PSG sur le toit de l’Europe ? Ils y croient vraiment !

Un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama doit donner le sourire aux dirigeants, au staff et aux joueurs du PSG.

A la question de savoir qui parmi les clubs encore qualifiés en Ligue des Champions arrivera à remporter le titre, les Français interrogés (1005 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus) ont privilégié souvent le PSG. En effet, 22% des sondés ont misé sur le club de la capitale française. Suivent le Real Madrid (2e, 20%) et le FC Barcelone (3e, 13%).

Parmi les amateurs de football, le PSG obtient même 25%, soit trois points de plus (21% pour le Real et 13% pour le duo Bayern – Barça). Quid de l’OL qui doit disputer son 8e de finale retour de la C1 contre la Juventus (1-0 à l’aller) ? Eh bien l’équipe rhodanienne a été, sans surprise, moins citée que d’autres clubs. Mais 6% des personnes interrogées ont misé sur elle. Les amateurs de foot quant à eux n’étaient que 4% à mettre une pièce sur un triomphe de l’OL en Ligue des Champions.

Le PSG et l’OL pénalisés par la… LFP ?

Un autre sondage réalisé par Odoxa met en avant le fait que les sondés jugent que l’arrêt définitif de la Ligue 1 va pénaliser le duo PSG – OL. Pas moins de 64% d’entre eux estime que les Parisiens et les Lyonnais auront un handicap sportif évident. En effet, les joueurs n’auront pas pu jouer dans le cadre d’une compétition et manqueront donc de rythme au très haut niveau. Rappelons que les autres championnats européens majeurs ont repris (Liga, Premier League, Bundesliga et Serie A).

Images de IconSport