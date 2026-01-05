PSG – Paris FC : La colère de Luis Enrique après le match

La victoire du Paris Saint-Germain face au Paris FC (2-1), ce dimanche en Ligue 1, a été marquée par un épisode extra-sportif qui a fortement agacé Luis Enrique. À deux reprises, le speaker du Parc des Princes a rappelé le public à l’ordre en raison de chants injurieux visant l’Olympique de Marseille, qualifié de « rats » dans les tribunes, à quelques jours du Trophée des Champions entre les deux clubs.

Dans le temps additionnel, la situation a pris une tournure plus sérieuse : l’arbitre Benoît Bastien a interrompu la rencontre pour aller s’entretenir avec les deux bancs, appliquant le protocole en vigueur contre les chants discriminatoires ou insultants. Une décision qui n’a pas été du goût de l’entraîneur parisien.

Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas caché son exaspération, estimant que le PSG faisait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres stades de Ligue 1. D’abord en français, puis en espagnol pour être plus précis dans ses propos, le technicien asturien a livré un message sans détour.

« Je n’étais pas énervé contre mon équipe, mais contre une situation très particulière. On nous traite de tous les noms sur tous les terrains, mais on interrompt seulement les matchs au Parc des Princes. À Lyon, à Nantes, à Marseille, on entend les mêmes choses et personne n’arrête les rencontres. Ici, on dirait que seuls les chants du Parc posent problème. Je suis fatigué de devoir supporter ça », a-t-il lâché.

Sans excuser les débordements, Luis Enrique pointe ainsi ce qu’il considère comme une application à géométrie variable des règles, alors que le PSG évolue régulièrement dans des environnements hostiles à l’extérieur. Une sortie qui relance le débat sur l’harmonisation des sanctions et des protocoles liés au comportement des supporters en Ligue 1, à l’approche d’un choc très attendu face à l’OM.