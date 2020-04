PSG : ce jour où Pauleta a fait une blague cruelle à un coéquipier naïf

Fabrice Pancrate revient sur ce jour de mariage durant lequel il a vécu une fausse joie à cause de son coéquipier Pedro Miguel Pauleta.

Fabrice Pancrate a porté les couleurs du Paris Saint-Germain de 2004 à 2009. Durant cette période, l’ancien attaquant a pu côtoyer la légende Pedro Miguel Pauleta. Pour l’émission 100% Ligue 1, il a raconté une anecdote vécue avec le Portugais qui l’a mené en bâteau alors qu’il pensait pouvoir assister au mariage de la star brésilienne Ronaldo.

Quand Pancrate a cru pouvoir assister au mariage de Ronaldo grâce à Pauleta

« Un jour, je lis dans Voici que le brésilien Ronaldo, El Fenomeno, va se marier à Paris au Château de Chantilly. Donc je vais voir Pedro Pauleta qui le connaît, et là il me dit qu’il va voir pour me faire venir au mariage. Il se passe des matchs, et il me confirme que je peux finalement venir au mariage », se souvient Fabrice Pancrate.

« On attend la date du mariage et le jour du mariage, je vois l’heure, il est 11h50, le mariage est à midi, mais la voiture qui doit venir me chercher n’est pas là. Donc j’appelle Pauleta : ‘Pedro, la voiture n’est toujours pas arrivée’. Là il me dit ‘attends, j’appelle Ronaldo, ne bouge pas, la voiture arrive dans 10 minutes’. Son mariage était sponsorisé par Audi. Donc j’attends 30 minutes et toujours pas de voiture, je rappelle donc Pauleta : Pedro, arrête de faire le con », raconte l’ancien Parisien.

« Il me dit, ‘attends Ronaldo va t’appeler pour régler ça’. Donc là, il me donne son numéro et j’appelle Ronaldo : ‘oui Ronaldo, excusez-moi, la voiture n’est pas devant la maison, je suis habillé tout ça…’. Et là, j’entends ‘hey Fabrice, c’est pas Ronaldo, c’est Reinaldo (autre joueur du PSG) enc… tu peux attendre encore longtemps !’. Purée, j’avais mis le nœud papillon, mis le paquet et eux ils étaient morts de rire au téléphone », s’est-il exclamé.

Images de IconSport