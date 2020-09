PSG : polémique autour du cas Mbappé

Testé positif au coronavirus, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé devrait être de la partie face à Nice dimanche. Un traitement de faveur de la part de la LFP ?

Testé positif au coronavirus le 7 septembre alors qu’il était en équipe de France, Kylian Mbappé aurait normalement dû observer 14 jours d’isolement. Mais suite à l’intervention du premier ministre Jean Castex qui a ramené cette période de 14 à 7 jours (le décret n’a toutefois pas encore été publié), la LFP a annoncé vendredi avoir revu son protocole, permettant désormais une étude au cas par cas à partir du 8e jour post-test. Dans ces conditions, l’attaquant parisien devrait être autorisé à jouer dimanche à Nice, alors que son retour n’était jusque-là autorisé que lundi.

Pas de passe-droit pour Mbappé plaide la LFP

Selon Le Parisien, les Aiglons seraient agacés par ce changement soudain et soupçonneraient un traitement de faveur, suggérant une connivence entre le club de la capitale et la Commission Covid de la Ligue où officie un certain Eric Rolland qui fut le médecin du PSG entre 2007 et 2019. Contactée par l’Equipe, l’instance française s’en défend. « Il ne s’agit pas d’un passe-droit accordé. C’était une demande des médecins de clubs de faire du cas par cas », a répondu un membre de la LFP.

« C’est une question de principe. Si l’on considère que la Covid est une maladie infectieuse, il n’y a pas de guérison standard pour tout le monde. Cela va s’appliquer à tous les joueurs quand leurs clubs en feront la demande auprès de la commission Covid », a-t-il ajouté. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel étant donné les absences dans son effectif, à commencer par celle de Neymar suspendu. Reste encore à savoir dans quel état de forme se présentera le champion du monde 2018 à l’Allianz Riviera.

