PSG : on a trouvé le nouveau Mbappé… à Marseille

Le célèbre Professeur spécialiste des maladies infectieuses, Didier Raoult s’est comparé à l’attaquant du PSG Kylian Mbappé.

La crise liée au coronavirus a permis de révéler plusieurs personnalités, notamment du domaine médical. A commencer bien entendu par le désormais célèbre Professeur Didier Raoult. Adoré ou détesté, le patron de l’IHU Marseille ne laisse pas indifférent. De passage sur le plateau de BFMTV mercredi soir, il s’est comparé à l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, quand il lui a été demandé de réagir aux nombreuses accusations d’intention dont il est l’objet et sur son rang dans la recherche française.

Raoult, le Mbappé de la médecine

« Je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en sciences est mauvaise dans ce pays. Je pense que vous êtes plus compétents pour regarder les joueurs de foot. Si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait. Si on vous demande quels sont les dix meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas », a-t-il répondu.

« C’est comme si vous compariez Mbappé à un gardien de but de troisième division. Au bout d’un moment, vous savez que Mbappé n’est pas pareil mais que vous ne sachiez pas que moi je ne suis pas pareil… », a-t-il poursuivi. Didier Raoult est-il le Kylian Mbappé de la médecine et de la recherche ? « En France, oui ! Quels que soient les éléments, les marqueurs que vous prenez, je ne suis jamais en dehors des dix premiers », s’est-il autojugé.

Images de IconSport