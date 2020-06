206 M€ évaporés, le PSG s’est trompé de combat

Plutôt que de blâmer les joueurs ayant refusé une baisse de salaire, Raymond Domenech pointe le manque de combativité du PSG.

Depuis l’arrêt des compétitions en France, des négociations ont été initiées par les dirigeants de club pour tenter de trouver des accords avec les joueurs en vue du report voire de la baisse définitive de leur salaire, dans le but d’absorber une partie des pertes de recettes liées à l’absence de matchs. Si certains ont accepté de réviser leur contrat, au Paris Saint-Germain l’accord recherché n’a pas été obtenu. Doit-on pointer du doigt les joueurs, grassement payés, pour ne pas avoir voulu obtempérer ?

Domenech défend les joueurs parisiens

Ne comptez pas sur le président de l’UNECATEF (le syndicat des entraîneurs français) Raymond Domenech pour leur donner tort. « Je ne vois pas comment on peut trouver anormal que des joueurs, même s’ils gagnent beaucoup, ne veuillent pas aider le Qatar a bien vivre. En plus, il y a quelques joueurs en fin de contrat. Et on oublie qu’ils ont quand même eu du chômage partiel. Ils ont donc fait des efforts et ils ont accepté de reporter une partie des salaires jusqu’au moment où ça ira bien », a-t-il plaidé. « Sans parler des dons. Pour moi, c’est évident, les joueurs ont bien fait », a-t-il soutenu au micro de La chaîne L’Equipe.

Le PSG aurait mieux fait de lutter aux côtés d’Aulas

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France considère que la direction du Paris Saint-Germain aurait mieux fait de concentrer ses efforts pour convaincre le gouvernement et la LFP de ne pas mettre un terme définitif au championnat qui coûte très cher aux clubs (avec une estimation de 206 millions d’euros de manque à gagner pour le club de la capitale). « Le PSG n’avait qu’à se battre pour que le championnat ne s’arrête pas ! Au lieu d’abandonner Aulas… », a lancé Raymond Domenech.

Images de IconSport