PSG : la tension monte, Tuchel et Neymar grincent des dents

Thomas Tuchel et Neymar sont conscients qu’il faudra une grosse prestation collective pour s’imposer à Manchester mercredi.

« On ne peut pas jouer une deuxième mi-temps comme ça, on a assez de temps pour récupérer avant Manchester. Je suis très déçu. Je ne veux pas accepter notre deuxième mi-temps. Jouer un match de L1 comme ça n’est pas sérieux. Sans efforts, c’est mérité, on ne peut pas gagner. J’ai vraiment eu l’impression que ça suffisait une fois contre Monaco (2-3) mais je me suis trompé. Pour moi, on a perdu ce match, car je ne peux pas accepter la seconde mi-temps », a grondé Thomas Tuchel samedi après le nul concédé face à Bordeaux (2-2).

Tuchel et Neymar veulent remettre le collectif en avant

Ce nouvel accroc en championnat tombe mal, alors que le club de la capitale doit jouer un match décisif à Manchester en Ligue des Champions. La victoire est impérative pour ne pas amputer les chances de qualification. Mais les Parisiens en ont-ils les moyens, alors que leurs performances sont très inquiétantes dans le contenu depuis plusieurs semaines et que certains joueurs semblent déjà carbonisés ? L’entraîneur allemand, mais aussi Neymar sont en tout cas conscients de l’enjeu, si l’on se fie aux indiscrétions rapportées par Le Parisien.

Le journal indique que Tuchel s’est livré à un gros recadrage de son groupe, lui reprochant son manque de repli défensif ainsi que la piètre qualité de son jeu collectif. Il a demandé à chacun de se regarder dans un miroir et de retrouver l’état d’esprit qui animait l’équipe lors du Final 8 à Lisbonne en août dernier, qui avait permis au PSG de se hisser jusqu’en finale. De son côté, Neymar aurait confié en privé son agacement à l’égard de certains de ses coéquipiers qu’il juge trop individualistes.

