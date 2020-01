PSG : Tuchel fait une annonce pour Neymar

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a défendu son attaquant Neymar, raillé suite à une vidéo équivoque diffusée sur les réseaux.

Après deux semaines de vacances, le Paris Saint-Germain reprend la compétition ce dimanche au stade Robert-Bobin d’Évry-Bondoufle, face au club amateur de Linas-Montlhéry (R1), proche voisin de l’Essonne. Pour ce court déplacement en Coupe de France, Thomas Tuchel sera privé des défenseurs Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe. Il pourra en revanche compter sur son armada offfensive, et notamment sur Neymar, dont les récentes images avaient pu instiller le doute.

Pas de problème Neymar pour Tuchel

En effet, lors des fêtes, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le montrait sur une plage, visiblement en train de tituber. La question de son état d’ébriété, ainsi que de son poids avait alors été posée. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur parisien a démenti tout écart de conduite de son attaquant auriverde, affirmant que celui-ci a suivi le programme de maintien en forme qui lui avait été transmis. « Cela ne me gêne pas, je ne regarde pas ces choses-là, c’est mieux », a-t-il d’abord répondu en conférence de presse.

« Mes joueurs ont tous suivi un programme individuel et je sais que Ney l’a fait avec ses préparateurs physiques. Il a montré qu’il avait fait le travail demandé. Il est revenu super fiable, avec un bon état d’esprit. Il a eu des vacances comme les autres, c’est fait pour profiter aussi et je ne me prends pas la tête avec ça », a-t-il défendu. Lors de la reprise de l’entraînement, Neymar est effectivement apparu affûté. Sera-t-il titulaire ce soir ? « Il peut jouer, mais on n’a pas encore décidé. Il y a beaucoup de matchs », a confié Thomas Tuchel.

Images de IconSport