PSG : Tuchel prend encore le contre-pied et critique ses joueurs

Très flatteur pour son équipe après la défaite à Marseille, Thomas Tuchel a cette fois-ci choisi le bâton malgré la victoire à Reims (0-2).

Après ses deux défaites initiales à Lens et contre Marseille, le Paris Saint-Germain a conquis une troisième victoire d’affilée dimanche soir sur le terrain de Reims (0-2) grâce à un doublé de Mauro Icardi. Ce succès assez tranquille permet au club de la capitale de se repositionner à la 7e place à quatre points du leader rennais. Mais alors qu’il avait trouvé ses joueurs fantastiques lors des deux revers, il a cette fois-ci critiqué son équipe.

Tuchel « pas du tout content »

« En première mi-temps, oui, c’était bien. Même si je ne comprends pas comment on a pu rater autant d’occasions. Au bout de 30 minutes, on aurait dû mener 3, 4-0. Je ne suis pas du tout content de la seconde période. On n’a pas été assez tueurs, assez efficaces et assez sérieux. Je n’ai pas du tout apprécié le comportement de l’équipe après la pause », a-t-il critiqué ouvertement au micro de Téléfoot. « Je suis content de la première période dans le contenu mais la qualité et le sérieux de la seconde période, non », a-t-il insisté, avant d’envoyer la seconde lame en conférence de presse.

« Contre Marseille et Metz, peut-être que les matchs étaient plus serrés, mais on a été plus sérieux. On a joué une mi-temps ce soir. On a clairement été la meilleure équipe en première mi-temps, mais on a marqué qu’une fois. On a peut-être eu le sentiment que c’était trop facile. En deuxième mi-temps, ce n’était pas assez sérieux. On ne peut pas jouer un match comme ça parce que l’efficacité, ça compte aussi », a martelé l’entraîneur allemand.

« Clairement, on est en déficit. On a eu de grandes occasions. Honnêtement, je n’ai pas d’explications. Je ne sais pas comment travailler sur ça… Des occasions à deux mètres, quatre mètres du but adverse, parfois sans gardien… Je ne peux pas faire d’entraînement sur ça », a pesté Tuchel qui espère mieux de son équipe dès vendredi lors de la réception d’Angers pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.

