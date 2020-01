PSG : Tuchel trouve le moyen de rabaisser quand même Cavani

Edinson Cavani a guidé le PSG vers la victoire et la qualification face à Linas-Montlhéry dimanche soir en Coupe de France.

Une fois n’est pas coutume, Edinson Cavani était titulaire et capitaine dimanche soir lors du 32e de finale de Coupe de France disputé face à Linas-Montlhéry. Les Parisiens se sont facilement et largement imposés (0-6) face au pensionnaire de sixième division, avec notamment un doublé et une passe décisive de l’attaquant uruguayen. Une bonne bouffée d’air frais pour le meilleur buteur de l’histoire du club, après une première moitié d’exercice compliquée par les blessures et la concurrence de Mauro Icardi.

« C’est une belle soirée sur le plan collectif et individuel, parce que nous gagnons, sur un terrain difficile, face à une équipe difficile à manœuvrer, et parce que je marque un doublé. Le plus important est la qualification. C’est bien pour tout le monde, et pour retrouver le rythme en cette nouvelle année », a réagi El Matador après la qualification. De son côté, Thomas Tuchel a félicité son attaquant, même s’il estime que les buts étaient faciles.

Tuchel rabaisse la performance de Cavani

« C’est bien, mais les buts ne sont pas trop difficiles », a ironisé l’entraîneur parisien au micro d’Eurosport. Une manière de dire qu’il n’y a pas lieu d’instaurer un débat entre Edinson Cavani et Mauro Icardi ? « C’est bien qu’il marque, ça donne confiance, c’est le plus important. Si on veut gagner un match comme ça, il faut montrer de la qualité et c’est ce qu’il a fait avec Julian (Draxler), c’est bien », a quand même positivé l’Allemand qui pourrait renvoyer Edinson Cavani sur le banc dès mercredi lors de la réception de Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

