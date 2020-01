PSG : Tuchel prêt à sacrifier Di Maria ?

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel va-t-il délaisser le 4-4-2 pour revenir au 4-3-3 ? Auquel cas Angel Di Maria pourrait être le grand perdant.

« On a gagné en mettant 6 buts (contre Linas-Montlhéry), après on a gagné contre 10 joueurs de Saint-Etienne et vous avez dit que j’avais trouvé mon système et que c’était celui que j’allais utiliser contre Dortmund. Mais qui a dit que ça ne fonctionnait pas comme ça ? C’est moi, non ? Et maintenant, c’est moi qui dois dire : finalement, je ne suis pas sûr… J’ai toujours dit qu’il fallait réfléchir. »

« Vous m’avez dit que j’avais trouvé mon équipe type mais ce n’est pas comme ça ! Et là on fait 3-3, et tout à coup il y a des problèmes. (…) On peut jouer dans n’importe quel système, ce n’est pas la question ! La question, c’est comment on joue, comment on protège, comment on fait la couverture. (…) Vous oubliez qu’on a longtemps joué en 4-3-3 », a râlé Thomas Tuchel après le nul (3-3) concédé au Parc des Princes face à Monaco dimanche soir, suite à quoi la pertinence du 4-4-2 lui a été jetée à la figure.

Icardi préféré à Di Maria en cas de retour au 4-3-3 ?

Thomas Tuchel va-t-il poursuivre dans la voie du 4-4-2 qui affaiblit son milieu de terrain et nécessite l’apport défensif soutenu de ses attaquants, ou va-t-il revenir au 4-3-3, auquel cas se pose une autre question : lequel de ses 4 Fantastiques sera sacrifié ? A priori, il serait étonnant que Kylian Mbappé et Neymar sortent du onze. Le choix se porte donc entre Angel Di Maria et Mauro Icardi. Selon RMC, le staff parisien estime que ce dernier doit être maintenu en pointe du fait de son efficacité face aux buts. La radio ajoute qu’Angel Di Maria ne donnerait pas satisfaction dans le repli défensif. L’ancien Madrilène pourrait dès lors rejoindre le banc.

Images de IconSport