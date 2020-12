PSG : un traitement différent entre Neymar et Mbappé

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a choisi de gérer différemment Neymar et Kylian Mbappé pour le déplacement à Montpellier.

En déplacement à Montpellier ce samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel va-t-il faire tourner son équipe, trois jours après la victoire (1-3) ramenée de Manchester United en Ligue des Champions ? Si beaucoup pensent que le prochain match face à Basaksehir sera une formalité, l’entraîneur allemand sait qu’il faudra obtenir un résultat pour valider la qualification et qu’il devra aligner une équipe compétitive.

Neymar laissé à Paris

C’est pourquoi il a choisi de laisser Neymar au repos. Auteur d’un doublé face aux Red Devils et grand artisan de la victoire, le Brésilien n’a pas fait le déplacement dans l’Hérault, après avoir enchaîné trois matchs en une semaine. Sa dernière blessure reste récente et l’Allemand n’a donc pas voulu prendre de risque. Qu’en sera-t-il pour Kylian Mbappé qui peine lui aussi à retrouver son meilleur niveau après sa dernière blessure contractée juste avant la trêve internationale ?

Mbappé sur le banc ?

Débutera-t-il sur le banc aujourd’hui ? « On doit décider aujourd’hui, dans ma tête, il y a plusieurs possibilités, on a la responsabilité pour mardi (contre Istanbul Basaksehir). On doit prendre des décisions », a répondu Tuchel. « Pour Kylian, je suis très calme, il a fait un bon match, il a fait un meilleur match même que quand parfois il marque, il a eu beaucoup d’impact, il a fait beaucoup de sprints défensifs et offensifs. Ça va venir s’il continue comme ça. Je suis content de sa performance. On va créer des occasions pour lui. Il peut être très calme. Je le suis », a ajouté l’entraîneur parisien.

