Le Real Madrid champion, Perez dresse une statue à Zidane

Le Real Madrid a décroché le titre de champion d’Espagne jeudi soir. Un nouveau trophée pour le prolifique Zinedine Zidane.

Tandis que le FC Barcelone s’inclinait (1-2) à domicile face à Osasuna, lee Real Madrid s’est imposé (2-1) contre Villarreal grâce à un doublé de Karim Benema (29e, 77e), jeudi soir lors de la 37e journée de Liga. Conséquence : avec sept points d’avance, les Merengue sont sacrés champions d’Espagne pour la 34e fois de leur histoire. Vainqueurs de leurs 10 matchs depuis la reprise, les hommes de Zinedine Zidane ont réussi un parcours sans faute qui leur a permis de doubler puis distancer le grand rival catalan, pour sa part beaucoup moins productif.

11 trophées en 4 ans pour Zidane !

« La sensation est terrible parce qu’au final, ce que les joueurs ont réussi… Ce sont 10 victoires impressionnantes. C’est un travail d’équipe, on a lutté jusqu’au bout et on est content. Je n’ai pas les mots. Je ressens une grande émotion », a réagi l’entraîneur français après ce nouveau couronnement. Ou plutôt énième couronnement. Car Zinedine Zidane décroche là son 11e trophée en tant qu’entraîneur du Real… en un peu plus de 4 ans ! Tout simplement prodigieux.

Dans le détail : 3 Ligues des Champions (2016, 2017 et 2018), 2 titres en Liga (2017 et 2020), 2 Supercoupes d’Europe (2017 et 2018), 2 Supercoupes d’Espagne (2018 et 2020) et 2 Mondiaux des clubs (2017 et 2018). Son président Florentino Perez est dithyrambique à son sujet. « Je suis très content de cette équipe et de cet entraîneur. Beaucoup de gens critiquent mais Zidane gagne un titre tous les 19 matchs. Zidane est une bénédiction du ciel. Ceux qui veulent peuvent le critiquer mais nous continuerons à gagner des titres », s’est-il satisfait face à la presse. Place désormais à la Ligue des Champions, avec un déplacement à Manchester City (défaite 2-1 à l’a ller à domicile) qui s’annonce périlleux.

Images de IconSport