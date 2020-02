Real – City : Zidane dithyrambique, Guardiola réagit

Zinedine Zidane et Pep Guardiola s’envoient des fleurs à l’heure de s’affronter en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Pep Guardiola est-il le meilleur entraîneur en activité ? Zinedine Zidane le croit. « Parce qu’il l’a toujours démontré. D’abord au Barça, puis au Bayern, et maintenant à Manchester City. C’est mon opinion, d’autres peuvent penser que certains entraîneurs sont meilleurs. Il y a beaucoup d’entraîneurs, moi je dis que c’est lui. (…) Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c’était très intéressant de l’observer au Bayern quand je passais mes diplômes. Il a été ouvert et sincère », a déclaré le Français en conférence de presse.

Guardiola réfute le titre de meilleur entraîneur du monde

Des propos forts alors que le Real Madrid s’apprête à recevoir Manchester City ce mercredi au stade Santiago Bernabeu, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. D’autant plus venant de Zinedine Zidane qui a réussi l’exploit de remporter la compétitions trois années consécutives (2016, 2017, 2018). Invité à réagir à ces louanges, Pep Guardiola l’a remercié, a refusé ce titre honorifique, et a à son tour flatté son homologue madrilène.

« Je tiens évidemment à le remercier pour ses propos et je ne souhaite pas le contredire, mais non, je ne le suis pas (le meilleur entraîneur du monde). Je n’ai jamais prétendu être le meilleur dans mon domaine. Et je n’ai jamais réussi à dire qui l’est, dans la mesure où dans le football, les artistes sont les joueurs. Zidane, ce qu’il a fait en Europe ne sera pas reproduit, ou alors ce sera très, très difficile. Il est un magnifique représentant de notre profession. Gagner trois fois de suite la Ligue des Champions montre la grandeur d’une équipe, d’un club », a jugé le coach de Manchester City.

