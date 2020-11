Real : Zidane explique pourquoi il n’a pas l’esprit tranquille

En déplacement à Villarreal ce samedi lors de la 9e journée de Liga, le Real Madrid de Zinedine Zidane est sous pression.

Le Real Madrid a déjà connu des débuts de saison plus prolifiques. 4e de Liga après 8 journées avec déjà 2 défaites au compteur dont la dernière à Valence juste avant la trêve internationale a été lourde (4-1), 3e de son groupe en Ligue des Champions avec 1 victoire en 3 matchs, le club de la capitale doit se relancer à Villarreal (actuel deuxième au classement) ce samedi (16h15). Un déplacement périlleux qui met Zinedine Zidane et ses hommes sous pression.

Le calendrier et les blessures préoccupent Zidane

L’entraîneur merengue doute-t-il ? « Hé bien… Ça ne va pas changer. Donc je n’ai rien à dire. On se prépare simplement et on veut bien faire. Nous sommes au Real Madrid, on sait comment ça fonctionne. On n’a pas le droit de se louper une seule minute. Ça a toujours été ainsi, c’est ce qu’est ce club », a répondu Zidane en conférence de presse. Le Français, qui n’a pas pour habitude de se plaindre, a toutefois rejoint nombre de ses confrères (comme Tuchel, Klopp, Guardiola) pour dénoncer les cadences infernales.

« Les blessures ? C’est frustrant, oui. J’ai vu les matchs et n’importe quelle blessure, pour n’importe quel joueur, c’est une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas entrer dans le débat. Ce que je peux dire, c’est que le calendrier, c’est de trop. Quand on voit tous les matchs que nous avons… Les joueurs ne s’arrêtent jamais », a-t-il déploré. « Et je ne parle pas uniquement de mes joueurs, c’est la même chose pour beaucoup d’équipes. Ça me préoccupe », a avoué Zidane.

