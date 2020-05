Les voisins reprennent tous, la France se plante un couteau dans le dos

Contrairement à la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, le Portugal ou encore l’Italie vont relancer leur championnat.

La France a-t-elle commis une erreur en décidant de clôturer la saison de Ligue 1 ? Sur le plan sanitaire, l’avenir le dira… En termes économiques et sportifs en revanche, c’est probable dans la mesure où ses principaux voisins et concurrents européens sont tous dans l’optique d’une reprise. Ce qui leur permettra notamment de renouer avec les recettes liées à la billetterie et surtout aux droits TV, contrairement aux clubs de L1, privés de ces ressources.

Ce qui leur permettra également d’être prêts pour la reprise de la Ligue des Champions, contrairement au PSG et Lyon qui vont devoir se jeter à l’eau sans avoir pu retrouver le rythme de la compétition. Le président de la République, Emmanuel Macron espérait que son choix de ne pas reprendre serait suivi par nos voisins. C’est finalement tout l’inverse. Pour rappel, l’Allemagne va relancer la Bundesliga dès samedi. La Liga en Espagne et la Premier League en Angleterre vont suivre en juin.

La Serie A elle aussi OK pour reprendre

De même que la Serie A. Réunis mercredi en assemblée générale, les clubs italiens ont voté à la majorité pour une reprise du championnat le samedi 13 juin. La fin de saison s’étalera jusqu’au 2 août avec deux matchs par semaine en moyenne. La Coupe d’Italie sera elle aussi relancée. Ce plan doit encore être validé par le Gouvernement, ce qui laisse planer un doute.

« Si la Serie A reprend, comme nous l’espérons tous, ce sera parce que nous aurons pris cette décision après une série réfléchie d’actions et de protocoles permettant de reprendre en sécurité, pour tous », a prévenu le mibistre des Sports, Vincenzo Spadafora. En attendant de connaître la décision finale, les joueurs sont autorisés à reprendre l’entraînement collectif à partir de lundi 18 mai.

