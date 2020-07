Mercato / Fiorentina : un séisme inattendu se profile pour Ribéry

L’ailier Franck Ribéry a l’air de songer très sérieusement au fait de tourner le dos à la Fiorentina cet été.

Dimanche dernier, la Viola s’est imposée sur la pelouse de Parme (2-1, 30e journée de Serie A). Une fois de plus, Ribéry était titulaire au moment du coup d’envoi de cette rencontre. L’ailier français a été remplacé à la 66e minute de jeu. Plus tard, l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’OM a eu une très mauvaise surprise en rentrant chez lui. En effet, Franck Ribéry a été victime d’un cambriolage.

Forcément, l’attaquant a été marqué par ce dernier. Par le biais de Twitter a relativisé tout d’abord la perte matérielle. « Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux mais Hamdoulillah ce n’est pas l’essentiel. » Mais ensuite, Ribéry a laissé entendre que quelque chose le choquait profondément. Il a eu l’impression « d’être à poils, d’avoir le froc baissé ».

Ribéry prêt à rendre son tablier ?

Franck Ribéry a souligné le fait que « ça ne passe pas » et qu’il « ne l’accepte pas ! » du tout. Le footballeur âgé de 37 ans croit que plus rien ne sera comme avant en Italie après cet événement. « Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd’hui ? Comment me / nous sentir bien ici aujourd’hui après ça ? »

« Je ne cours pas après les millions, grâce à Dieu on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon, parce que c’est passionnel. » Toutefois, sa « famille, passe avant tout ». Du coup, lui et ses proches prendront « les décisions nécessaires » à leur « bien-être » au cours des jours à venir. Cela pourrait se traduire par son départ de la Fiorentina lors du mercato estival. Rappelons que le contrat de Ribéry au sein du club italien expirera le 30 juin 2021.

Notez que son épouse Wahiba s’est également exprimée via Instagram. « Si vous saviez combien j’aime Florence, cette ville qui nous a accueillis si chaleureusement. J’aime toutes les personnes que nous avons rencontrées depuis notre arrivée. Mais je suis blessée en tant que femme, en tant qu’épouse, et en tant que mère. (…) Que se serait-il passé si nous avions été à la maison ? (…) Nous n’avions jamais subi une violation de domicile, mais cette fois, c’est arrivé. Quand il s’agit de fouiller dans le tiroir à sous-vêtements, je ne parle plus de vol mais de violation de notre intimité. »

Images de IconSport