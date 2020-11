Mercato / Juventus : un coup de tonnerre pour Ronaldo !

D’après Sport, l’avenir de l’attaquant Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin s’inscrirait clairement en pointillés…

Le média espagnol nous apprend que la Vieille Dame voudrait « se débarrasser de Cristiano Ronaldo » lors du mercato estival. Elle désirerait donc tourner la page « CR7 » un an avant la fin de son contrat (date butoir : 30 juin 2022). En effet, les Bianconeri ne voudraient plus supporter « un fardeau », bien précis, au sujet du natif de Funchal. Il s’agit de son salaire astronomique de 31 millions d’euros par an sans compter les bonus.

Comme tous les clubs professionnels ou presque, la Juventus a été fragilisée financièrement par la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le fait de transférer Ronaldo permettrait de récupérer une partie des 117 millions d’euros investis sur lui lors du mercato estival 2018. En prime, son départ donnerait lieu à un gros allégement de la masse salariale du club turinois.

Ronaldo est un élément indispensable

Sur le plan sportif en revanche, Cristiano Ronaldo laisserait un vide (5 apparitions cette saison, 6 buts et 1 passe décisive). A 35 ans, le Portugais reste un joueur exceptionnel et ne semble pas être sur le déclin jusqu’à nouvel ordre. Son image de marque permet aussi à la Juve d’avoir des rentrées d’argent importantes.

Rappelons quand même que le président Andrea Agnelli et consorts n’ont pas manifesté publiquement leur envie de vendre « CR7 ». Pour sa part, l’entraîneur Andrea Pirlo compte toujours à fond sur l’ancien attaquant du Real Madrid. Au final, Ronaldo est encore loin de la porte de sortie à Turin…

Images de IconSport