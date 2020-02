Mercato : Ronaldo et Messi transférés ailleurs ? Il y croit à fond !

Le manager de Minnesota United, Adrian Heath, est persuadé qu’un jour ou l’autre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo évolueront en MLS.

Selon le Daily Mirror, le coach a révélé qu’il continuait « d’entendre » une chose intéressante à ce sujet. En clair, des franchises semblent avoir envie d’obtenir « une signature à succès à un moment donné ». Qui dit signature à succès, dit signature d’une superstar incontournable du football mondial. Heath a ajouté que « Ronaldo et Messi sont les noms » qu’il entend « le plus » depuis un bout de temps. A ses yeux, ce serait « incroyable pour le football (soccer) américain » si un joueur avec ce type de « profil » traversait l’Atlantique.

Prudemment, Adrian Heath a concédé le fait que cela pourrait ne pas « se produire » dans l’immédiat. Toutefois, il imagine très bien le fait de voir Cristiano Ronaldo notamment « suivre les traces de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Steven Gerrard et Frank Lampard » qui ont tous évolué en Major League Soccer. A la question de savoir quelles seraient les destinations potentielles de Lionel Messi et Ronaldo, Heath a cité les franchises de « Los Angeles » et « Miami ». Miami, c’est le nouveau club poussé par David Beckham.

Ronaldo et Messi séduits ?

L’Inter Miami débutera son aventure en MLS dans quelques semaines. Forcément, les dirigeants souhaitent attirer des joueurs confirmés du foot européen. Histoire de faire bonne figure au sein du championnat avec, pourquoi pas, une qualification en play-offs. La question est de savoir si Messi et Ronaldo envisagent, ou non, d’évoluer un jour en Major League Soccer. Pour l’heure, l’Argentin et le Portugais sont bien ancrés respectivement au FC Barcelone et à la Juventus Turin. Mais qui sait, l’Inter Miami ou une autre franchise arrivera peut-être à les recruter d’ici deux, trois ou quatre ans…

