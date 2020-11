Une légende donne une leçon au PSG

La légende italienne Arrigo Sacchi n’est pas fan du jeu fourni par le PSG, trop dépendant de ses individualités à son goût.

Pendant que Leonardo se tirait une balle dans le pied en déclarant : « il y a une culture dans la ville, qu’il faut construire. Paris, par exemple, n’a jamais exactement été la ville du foot » en France, « c’est toujours Marseille », Arrigo Sacchi y est allé de son tacle à destination du club de la capitale. La légende italienne n’est pas fan du modèle économique du Paris Saint-Germain depuis son rachat par QSI, ni par le contenu de jeu proposé actuellement.

Le PSG ne plait pas à Sacchi

« Je ne regarde pas beaucoup le PSG car cela ne me plaît pas. J’ai vu 30 minutes du match face à l’Istanbul Basaksehir (2-0 en Ligue des Champions) et j’ai changé. C’est une équipe qui n’est pas basée sur l’harmonie et la beauté. C’est une équipe qui se repose sur les individualités et la force économique. C’est un groupe, pas une équipe », a-t-il jugé auprès d’Eurosport.

« Une équipe, c’est quand 11 joueurs parviennent à intérioriser des choses. Cela va au-delà de la tactique et la technique. C’est quand les réponses deviennent automatiques des entraînements aux matchs », a précisé l’ancien entraîneur mythique de l’AC Milan. A raison, puisque malgré des joueurs de premier rang, le PSG s’en remet très souvent au talent individuel de ses deux stars Kylian Mbappé et Neymar pour faire la différence.

