Saint-Etienne : un coup de théâtre important se profile

Finalement, le défenseur central William Saliba pourrait rester à Saint-Etienne afin de disputer un match capital.

Il y a environ une semaine, on apprenait que les Verts et les Gunners n’avaient pas réussi à accorder leurs violons (En savoir plus). Les dirigeants de Saint-Etienne et d’Arsenal se pointaient même du doigt à propos de Saliba. A ce moment-là, on pensait que le Français ne pourrait pas disputer la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG le 24 juillet.

Mais d’après L’Equipe, il y a eu un rebondissement en coulisses. En effet, les deux écuries « ont repris des discussions ». Le média précise que « les négociations sont en très bonne voie ». Apparemment, William Saliba aurait affiché un « spleen » suite à « son arrivée à Londres ».

Sainté ferait un sacrifice pour Saliba

En effet, le défenseur central aimerait bien boucler la boucle en beauté à Saint-Etienne en disputant la finale de la Coupe de France. L’attitude de Saliba aurait incité les Gunners à relancer les discussions avec les Stéphanois. Ces derniers pourraient faire une croix sur un bonus de 2,5 millions d’euros liée à la dix-septième titularisation de William Saliba cette saison.

Or, il devrait atteindre cette barre… contre le PSG en Coupe de France. De son côté, l’entraîneur stéphanois, Claude Puel, serait aux anges s’il pouvait s’appuyer officiellement sur le footballeur âgé de 19 ans. Ensuite, le technicien verrait sereinement le natif de Bondy filer pour de bon à Arsenal cet été.

Images de IconSport