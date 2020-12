Rennes : Stéphan fait le bilan, c’était « impitoyable »…

L’entraîneur de Rennes, Julian Stéphan, s’est exprimé suite au revers contre Krasnodar en Ligue des Champions (0-1).

Déjà éliminés avant ce duel, les Rouge et Noir restent scotchés à la quatrième et dernière place de leur groupe. Ils ont pris 1 point sur 15… Pour Stéphan, il y a « toujours beaucoup d’enseignements à tirer ». A ses yeux, il faudra le faire « en interne » une fois que la campagne en C1 sera terminée. « Il y a toujours beaucoup d’enseignements à tirer, on va en tirer en interne. Ce soir, c’est la déception qui l’emporte. On fait encore jeu égal avec notre adversaire et encore une fois, ça s’est joué sur notre efficacité. Il y a de la déception et de la frustration », a-t-il expliqué.

Puis Julian Stéphan a tenté d’expliquer le fiasco en Ligue des Champions… « C’est pour nous une première expérience dans cette compétition. C’est une phase d’apprentissage, on sait que ça ne fait pas plaisir d’entendre ça, mais c’est la réalité. Une grande partie de l’effectif découvre le très haut niveau. Le développement des jeunes fait aussi partie intégrante du projet du club. C’est pour toutes ces raisons qu’on se retrouve éliminés. » Au final, le technicien rennais a beaucoup de regrets suite à cette campagne en C1.

Stéphan et les détails qui changent tout

« On a en beaucoup, bien sûr : les occasions de ce soir, le match de Chelsea perdu à la 92e minute, celui de l’aller perdu dans des conditions particulières, le match aller contre Krasnodar avec beaucoup d’occasions sans marquer. Il y aura beaucoup de frustration de cette aventure européenne », a-t-il déploré. Stéphan a expliqué que « c’est une déception de se retrouver éliminés après la cinquième journée ». Mais la C1 est une « compétition » vraiment « impitoyable » avec des adversaires européens redoutables. « Elle demande de l’expérience et aussi un facteur réussite important par moments, elle demande de pouvoir jouer constamment avec toutes les forces. Ça restera une grande déception », a-t-il insisté.

Images de IconSport